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28 Mart 2023 Salı 21:38:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 21:38:00

Bakan Soylu, iftarını depremzedelerle birlikte yaptı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta kurulan ramazan çadırında depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

6 Şubat'taki iki büyük depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye meydanında kurulan ramazan çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftarın ardından Bakan Soylu, bir süre depremzedelerle sohbet etti. Bakan Soylu'ya bölgede koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valileri de eşlik etti.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın mobil mutfak ve ekmek tırları, ramazan ayında da vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Belediye meydanına kurulan tır önünde iftara dakikalar kala sıraya giren vatandaşlar, getirdikleri kaplarla yemeklerini alıyor.

Depremin ilk gününden itibaren sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılandığını belirten depremzede Muharrem Görücü, "Jandarmamızın yapmış olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Depremin ilk gününden beri verdikleri yemek hizmeti hakikaten hiçbir şeye değişilmez. Emeklerinden dolayı diyecek kelime bulamıyoruz" diye konuştu.

Depremzede Osman Kaya ise, "Allah devletimizden razı olsun. Ordumuza da güç kuvvet versin. Jandarmasına, kara kuvvetlerine, hava kuvvetlerine, deniz kuvvetlerine de. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Etiketler : bakan soylu kahramanmaraş deprem iftar depremzede

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