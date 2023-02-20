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20 Şubat 2023 Pazartesi 23:01:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 23:01:00

Bakan Soylu: Hatay'da 6,4'lük depremde 3 can kaybı var

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu; "3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 213 yaralı var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki son iki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrası hızlıca alan taraması yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Alanın taraması neticesinde müstakil depremden sonra biri Antakya, biri Defne, biri Samandağ olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatın kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda 1 vatandaşımız var. 42 ihbar geldi. Hepsine gidildi. 39 ihbarda olumsuz bir durum söz konusu değil. Özellikle hocalarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonrası Antakya fayının bir bölümünün kırıldığı değerlendirmesi var" ifadelerini kullandı.

Soylu, depremin ardından deniz suyunun yükselmesi ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden bir uyarı geldiğini, ancak bu tehlikenin geçtiğini söyledi. Ekiplerin bütün ihbarları titizlikle incelediğini belirten Bakan Soylu, "Bu artçı depremler şu ana kadar 6.4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam riskli binalara girilmemesi uyarımız hala devam ediyor. Özellikle burada Defne, Antakya bu civarda evlere girilmemesi gerekiyor. Buralarda binalara girilip eşya taşınıyor. Bu son derece riskli ve yanlış bir şey. Çünkü hem artçı devam ediyor. Binalar ağır hasarlı ve ne ölçüde olduğunu bilmeden o binalara girilmesi, Allah korusun bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet verebilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : hatay soylu deprem

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