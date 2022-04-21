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21 Nisan 2022 Perşembe 00:58:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 00:58:00

Bakan Soylu, Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya karşı koyarken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, bir takım programlara katılmak için geldiği kentte, Sekin'in Bornova ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Soylu, şehidin eşi Rabia Sekin ve çocuklarıyla görüştü.

Bakan Soylu'ya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve yetkililer de eşlik etti.

Etiketler : İçişleri Bakanı Bakan Soylu Fethi Sekin
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