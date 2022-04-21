Bakan Soylu, Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti

Bakan Soylu, Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, bir takım programlara katılmak için geldiği kentte, Sekin'in Bornova ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Soylu, şehidin eşi Rabia Sekin ve çocuklarıyla görüştü.

Bakan Soylu'ya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve yetkililer de eşlik etti.