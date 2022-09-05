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05 Eylül 2022 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 07:45:00

Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu; üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen, Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı belirtildi.

Tanrıkulu'nun yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı." ifadeleriyle duyurdu.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK/KCK Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu
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