Bakan Soylu: Millet, ferasetli bir cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarına konuk oldu.



Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katılan Bakan Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Hayatımın en az uykusuz geçirdiğim günlerini geçiriyorum, en yoğun çalışarak geçirdiğim dönemlerini geçiriyorum. İkinci turla alakalı yeni bir metot ve model ortaya koymaya çalışıyoruz.

Bir seçime gidiyorsunuz ve o insanların size bir şey anlatmasına fırsat sağlamalısınız, o insanlarla yüz yüze gelmeye fırsat sağlamalısınız.

Türkiye ile ilgili dışarıdaki en büyük açıklardan bir tanesi, demokrasi ve hukuk açığıdır. Avrupa, bizi demokrasi ve hukuk açığı üzerinden yıllarca eleştirdi.

Türkiye, önümüzdeki 5 yıla çok önemli bir adımla başlıyor. Batı'nın sürekli eleştirdiği, demokrasi ve hukuk açığı üzerinde Türkiye'yi yaftaladığı bir anlayışın tamamen ortadan kalktığı bir döneme adım atıyoruz.

Söylediklerinin tamamen yalan olmasına rağmen, toplum tarafından da kendilerinin ayıplanmasına rağmen çıkıp toplumdan özür dilediler mi, dilemediler.

AK Parti 21 yıldır Türkiye'de yeni bir siyaset dili oluşturdu, toplumun her kesimini gören bir siyaset anlayışı var. Bugün Defne'de hastane açıldı. Biz Defne'de yüzde 8 oy aldık. Biz bu meseleye bakmayız.









Millet, Kandil politikasını onaylamadı, LGBT'yi onaylamadı, PKK'yı onaylamadı İHA ve SİHA'lar ile oynamayı onaylamadı. 15 gün önce söyledikleriniz tescilli olmuş artık bunlar unutulmaz.

Van'da Ekrem İmamoğlu'nun HDP bayrakları altında söylediği sözler unutulur mu? "Apo serbest kalacak, Selo özgür kalacak" diye bağıranlara, orada getirdiği ailesinin yaptığı selamlama unutulur mu? Hiçbiri unutulmaz. Millet, ferasetli bir cevap verdi. Çok büyük bir uçuruma gidiyorduk. PKK'yı seçime soktular, HDP'yi seçime soktular, millet bunu gördü. Bize PKK'yı oylattılar, bize Kandil'i oylattılar. Millet bu oylamayı evet deseydi, "Ben milliyetçiyim" deyip, milliyetçilik gardırobundan her gün aldığı ürünleri PKK'ya pazarlama anlayışı içerisinde olan Yavaş ile İmamoğlu üzerinden Türkiye tarihi bir bölünmenin eşiğindeydi Kandil politikası, ABD'nin talimatıyla CHP tarafından uygulanan bir politikadır. Hamburgerci politikası mıdır? FETÖ politikası mıdır? Bunların her birini görüyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan çok rahatsız. Bunlar birbirlerinden nefret ediyorlar. Karşılıklı Tavla oynamaya otursalar birbirlerinin çaldıkları pulları takip edemezler.

Bunlar şaşırmışlar, dengeleri kaybolmuş. Çünkü kendilerini o kadar motive etmişler ki, yankı odaları dedikleri odanın içinde kalmışlar.

"Kesinlikle kazanacağız" diyorlar, sonra büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Bunu da yıllardır 'çaldılar' diyerek ifade ediyorlar. Kendi toplumunu, kendi partilerini kandırıyorlar, bu kadar ahlaktan yoksunlar.

CHP, PKK ile HDP'yi meşru hale getirmeye çalışıp, onun sosyal medya trolleri devreye girince aslında HÜDA PAR'ın terörle iltisaklı olabileceğini anlatmaya çalışıyorlar. HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle ilgisi söz konusu değil.

Şimdi ateş bacayı sardı, 'Suriyeliler üzerinden oy alabilir miyim' anlayışı üzerine gidiyorlar. Dün Kandil'e ses çıkarmadınız LGBT'ye ses çıkarmadınız, "Suriyelileri geri göndereceğiz" diyorsunuz. Ölüme mi göndereceksiniz?

Osmanlı-Rus savaşından itibaren biz kimseye sırtımızı dönmedik. Yugoslavya'dan gelenlere de sırtımızı dönmedik.

Suriye'nin özellikle Kuzey Halep bölgesinde çok ciddi adımlar atıldı. Oranın altyapısını, suyunu, yolunu yaptık. Organize sanayi siteleri yaptık.

60 metre kare, 80 metre kare, 100 metre kare olmak üzere üç çeşit ev yapılacak. Bu evler belli bir zaman sonra sahiplendirilecekler.