Ehliyetler çipli kimlik kartının içine girecek!

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından bazı satırbaşları:

Türkiye göçmen meselesinde planlı ve programlıydı. Oradaki yaşayan zorlukları siyaseten anlattı ama sinemanın, sanatın gücü bambaşka.

Uluslararası birkaç kişiyle festival kapanışında sürprizler olacak. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın büyük katkıları var.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde bir kazanımımız daha oldu. Gelecek sene katılmak isteyenlerin sayısı arttı.

Bizim amacımız dünyada neler yaşandı göstermek. Afganistan, Pakistan daha zengin olmayacak. Ne yapacaklar umuda yolculuğa çıkacaklar. İdlib'e gittiğimde gördüm, hep bizimkiler. Hep bizim dernekler. Kimi eğitime bakıyor, kimi çadır kuruyor. Kimi gıda sağlıyor.

Devletlerde insan gibidir. İhtiyaçları vardır. Terör üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştılar. Bugün Türkiye terörü kaynağında yok etmek için çalışıyor.

Bugün İHA'lar SİHA'lar olmasa, bugün bu başarı yakalanabilir miydi? Biz bugün sınır ötesinde dahil, terör örgütleriyle mücadele etmesek nasıl başarılı olabiliriz. Bütün bunları gerçekleştirebilince elimiz güçleniyor.

Resmi görünümlü illegal yapılarla terör örgütünün bağlantısını kestik. Teknolojimizi geliştirdik. Plaka tanıma sistemi getirdik. Suçluların yüz tanıma sistemiyle yakalanmasını sağlıyoruz. Mağaradan mücadele edenden şehirdeki güvenliğe kadar başarılar kazanmaya devam edeceğiz. Neden sınır dışındayız. Çünkü terör örgütlerini orada karşılayıp, içeride huzuru bozmalarını engelliyoruz.

Kadına yönelik şiddetti asla kabul etmiyoruz. Aİle içi şiddeti engellemek için tüm bakanlarımız seferber oldu. Aile içi şiddetl engellemek için 111 bin personelimizi eğittik. Hayatını kaybeden kadın cinayetleri 155'ten 106'ya düştü.

Milletimiz bu konuda rahat olsun. Yaptığımız takiplerle aile içi şiddeti bitirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye bu konuda dünyaya örnek olacak. Doğru yoldayız ve doğru sonuçlar alıyoruz.