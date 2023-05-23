Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda teröristbaşı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu'nun açıklaması şöyle: