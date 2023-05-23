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23 Mayıs 2023 Salı 12:51:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 12:51:00

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Teröristbaşı Duran Kalkan'ın koruması yakalandı

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İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu, 'Teröristbaşı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.' dedi.

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda teröristbaşı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu'nun açıklaması şöyle:

Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.
Etiketler : Tekirdağ merkez Abbas Duran Kalkan Yeşil Sol Parti
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