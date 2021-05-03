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03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:53:00

Lice'de listeye 3 çizik!

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Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu kapsamında 29 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 1'inin kırmızı, 1'inin turuncu, 1'inin de gri listede olduğu belirlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu kapsamında 29 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 1'inin kırmızı, 1'inin turuncu, 1'inin de gri listede olduğunu açıkladı.

Yurt içinde terör örgütlerinin sonlandırılması amacıyla yürütülen Eren operasyonlarında PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Eren-2 Operasyonu kapsamında, 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri harekete geçti.

İHA, SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetleri'nin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

3'Ü ARANANLAR LİSTESİNDE

İçişleri Bakanı süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 teröristten 3'ünün terörden arananlar listesinde yer aldığını açıkladı.

Teröristlerden 1'inin kırmızı, 1'inin turuncu, 1'inin de gri listede olduğu belirlendi. Bir teröristin de Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu olduğu tespit edildi.

Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet ÇELİK operasyonu kapsamında; 29 Nisan 2021 tarihinde Diyarbakır Lice İlçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığındaki bir grup teröriste yönelik, Hava Kuvvetleri, Jandarma ATAK Helikopterleri ve SİHA destekli operasyon gerçekleştirilmiş, 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kırmızı kategorideki terörist ölü ele geçirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Orta Saha Karargâhında Kadın Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş isimli terörist olduğu, 2011 yılında Diyarbakır ilinden terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde 10 Milyon TL'ye kadar ödülle "Kırmızı" kategoride arandığı belirlendi.

Diğer teröristlerden birinin, Amed Eyaleti, Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi isimli terörist olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "Turuncu" kategoride arandığı, diğerinin ise Sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 Bin TL'ye kadar ödülle "Gri" kategoride arandığı tespit edildi.

Söz konusu teröristlerin Diyarbakır bölgesinde meydana gelen terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu belirlendi.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eren-2 Diyarbakır Lice PKK
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