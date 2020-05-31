Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde biri sözde sorumlu üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu operasyona ilişkin, 'Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde biri sözde Kazan Vadisi sorumlusu olmak üzere, üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı! Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz... Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...Rahat uyuyun... J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca, J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış"
Kahraman @jandarma’mız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz...
Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...
Rahat uyuyun ����
J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca
J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış pic.twitter.com/3Ce5BNCOaI
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