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27 Kasım 2022 Pazar 23:09:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 23:09:00

Bakan Soylu duyurdu: İstiklal'deki alçak saldırı ile ilgili yeni gelişme!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'de katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendi." dedi.

YPG ÜNİFORMALI FOTOĞRAFLARI ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Soylu, Beyoğlu'ndaki hain saldırının firarisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını söyledi. Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu taksim terörist
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