Bakan Soylu duyurdu! "Cudi'de bir güvenlik korucusu şehit oldu"
İçişleri Bakanı Soylu, Cudi'de devam eden terörle mücadele operasyonunda yıldırım isabet eden bir güvenlik korucusu şehit olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi'de devam eden terörle mücadele operasyonunda yıldırım isabet eden bir güvenlik korucusu şehit olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, paylaşımında "Pençe Kilit Operasyonu'nda Şehit düşen Kahraman Evlatlarımız Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız'a Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehitlerimizin makamını âlî eylesin." ifadelerini kullandı.
#PençeKilit Operasyonu'nda Şehit düşen Kahraman Evlatlarımız Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız'a Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 26, 2022
Rabbim, Şehitlerimizin makamını âlî eylesin.
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