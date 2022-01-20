Bakan Soylu duyurdu: Bir anne daha evladına kavuşacak

Bakan Soylu duyurdu: Bir anne daha evladına kavuşacak

Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 870 gündür devam eden evlat nöbetinde bu yılın ilk güzel haberi, evlat nöbetinde 34'üncü buluşma. Diyarbakır aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmalarıyla PKK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun ailesinin 870 gündür Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğu belirtildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 5'e yükseldiği aktarılan açıklamada, evlat nöbetinde 34'üncü buluşmanın gerçekleşeceği kaydedildi.