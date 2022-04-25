Bakan Soylu duyurdu: Besta Grubundan 3 terörist ölü ele geçirildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Besta Grubundan 3 teröristin M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi." açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Emniyet ve Jandarmamız;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 25, 2022
Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde,
J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda,
Besta Grubundan 3️⃣ teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi.
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