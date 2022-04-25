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25 Nisan 2022 Pazartesi 09:42:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 09:42:00

Bakan Soylu duyurdu: Besta Grubundan 3 terörist ölü ele geçirildi!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Besta Grubundan 3 teröristin M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : Bakan Soylu süleyman soylu operasyon pkk terör örgütü terörist
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