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20 Eylül 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 09:11:00

Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: 132 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da 130 adreste düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Bursa'daki dev operasyonun 5 ayı aşkın bir takip neticesinde yapıldığını söyledi:

"Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak suretiyle gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 ay önce başlayan ve 433 şüphelinin gözaltına alınmasıyla devam eden ve bu 433 kişiden elde edilen bilgiler çerçevesinde 130 ayrı kişinin tespit edilmesi suretiyle, uyuşturucuyu satan, gençlerimizi zehirleyen, aile değerlerimizi yok eden bir anlayışla birlikte mücadeleyi esas alan bir operasyon düğmesine nisan ayında basıldı. 5 ayı aşkın bir takip neticesinde bu sabah 5 itibarıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin katılımıyla operasyonu başlattık. 2 bin 20 polis, 220 araç, 1 helikopter, 3 İHA ve 16 narkotik köpeğiyle birlikte operasyon sabah itibarıyla başladı. 132 kişi gözaltına alındı. Biraz sonra sorguları yapılacak ve adliyeye teslim edilecek."

Türkiye'nin her noktasında uyuşturucu operasyonlarını devam ettireceklerini söyleyen Soylu, "Gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"BÜTÜN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Bakan Soylu dün yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Dün İstanbul'da 600 kg esrar ele geçirildi. 2'si İtalyan biri Türk 3 kişi gözaltına alındı. Dün Hatay'da yarım milyon haptagon ele geçirildi. Yine Kocaeli'nde 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi. Bütün güvenlik güçlerimiz bu konuda herkes teyakkuz halindedir. Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin."

1 HAFTADA 5 BİN 700 GÖZALTI

Bakan Soylu ayrıca geçen hafta tarihin en yüksek uyuşturucu satıcılığından gözaltı sayısına ulaştıklarını açıkladı:

"Pazartesinden pazartesiye 5 bin 700 kişi gözaltına alındı. Milletimiz bize itimat etsin, güvensin. Uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam etmektedir. Gece gündüz demeden bu mücadeleyi devam ettireceğiz. "
Etiketler : süleyman soylu Uyuşturucu bursa
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