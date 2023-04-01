Bakan Soylu depremzede vatandaşlara seslendi: İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız
Bakan Soylu, "Buradan depremzede vatandaşlarımıza sesleniyorum. İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
"Buradan depremzede vatandaşlarımıza sesleniyorum. İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Her ne yapılması gerekiyorsa bütün kurumlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." dedi.
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