İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

"Buradan depremzede vatandaşlarımıza sesleniyorum. İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Her ne yapılması gerekiyorsa bütün kurumlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." dedi.

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