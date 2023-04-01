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01 Nisan 2023 Cumartesi 13:04:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 13:04:00

Bakan Soylu depremzede vatandaşlara seslendi: İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız

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Bakan Soylu, "Buradan depremzede vatandaşlarımıza sesleniyorum. İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

"Buradan depremzede vatandaşlarımıza sesleniyorum. İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Her ne yapılması gerekiyorsa bütün kurumlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : süleyman soylu adıyaman afet koordinasyon merkezi

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