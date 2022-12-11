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11 Aralık 2022 Pazar 00:50:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 00:50:00

Bakan Soylu: Dağlarda bir tek terörist kalmayacak

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak." dedi.

Genel Kurul'da bütçe maratonu devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü kurulda kürsüye çıkan Bakan Soylu, terörler mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Her türlü terörle mücadeleyi yapıyoruz. İçeride nefes aldırmıyoruz. İnlerine gireceğiz diye söz vermiştik. İnlerine girdik girmeye devam ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu konuşmasına "Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Gazi Meclis kurulduğu günden itibaren çok çetin ve onurlu mücadele vermiştir" diyerek başlayan Bakan Soylu "Suriye ve Irak'ın kuzeyini önce DEAŞ sonra PKK işgal etti. Ukrayna - Rusya savaşı tam 10 aydır devam ediyor. 6 yıldır her bütçe gelişmesinde örneğini verdiğimiz dünyada zorla yerinden göç edilen insanlar 100 milyonu geçti. İngiltere 3 ayda bir başbakan değiştiriyor. Orta Doğu ve Afrika'da darbe yaptıran ABD geçen yıl senatosunda işgalle karşı karşıya kaldı. Yunanistan 100 yıl önce yaptığı gibi sırtını ağabeylerine dayayarak masumları Ege Denizi'nde ölüme ittiler. Akdeniz'i bir göçmen mezarlığına çevirdiler. Değişen sadece şudur ürettikleri sorunlarla artık kendileriyle yüzleşiyorlar" ifadalerine yer verdi.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu meclis
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