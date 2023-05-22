Bakan Soylu: Çok partili siyasi hayatımızın en güvenli seçimi, en huzurlu seçim oldu

Bakan Soylu: Çok partili siyasi hayatımızın en güvenli seçimi, en huzurlu seçim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimlerine değinerek, "Ülkenin koskoca iki belediye başkanı çıktı o gece, dediler ki 'Kılıçdaroğlu kazandı.' Bizi şöyle bir şeyle karşı karşıya bırakmak istediler. Yani, 'Biz kazandık aslında onlar çaldılar ve bizi kaybettirdiler.' Kaç aldık? Yüzde 49,5. Cumhur İttifakı 322 milletvekili çıkardı. Tek bir ses çıkaramadılar, bir tek söz söyleyemediler." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul milletvekili seçilen Soylu, Fatih Yeşildirek'teki esnafla Tarakçı Cafer Sokak'ta düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Gittikçe büyüyen Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Soylu, salgın, orman yangıları ve büyük bir depremin yaşandığını, ağır bedeller ödendiğini anlattı.

Soylu, "'Yanımızda bir terör devleti kurulmak istenecek, Amerika buraya binlerce tır silah gönderecek, bunlarla da ayrı ayrı mücadele edeceğiz, en az 5 büyük operasyon yapacağız', desek bütün bu maliyetlerden sonra herhalde Türkiye sarsılır, bir de ayağa kalkamaz denirdi. Ama bu dükkanlar yerinde duruyor. Allah'a çok şükür sizler yerinizde duruyorsunuz." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm zorluklara, darbe girişimlerine rağmen ayakta kalarak SİHA, Altay Tankı, HÜRJET, HÜRKUŞ gibi milli savunmada yerli üretimler yaptığını, Doğu Akdeniz'de gaz aradığını aktaran Soylu, "Gabar Dağı'nda terör varken, petrol fışkırmaya başladı. Orada Esma Çevik'in birinci kuyuları açılmıştı. Şimdi ikinci bölgesi de açılmaya başladı. Şu ana kadar yaklaşık 110 varil günlük petrol üretimine varıldı." bilgisini verdi.

Soylu, dünyada yaşanan sorunlara rağmen İdlib, Afrin, Cerablus, Azez, Tel Abyad ve bu bölgelerde bulunan DEAŞ, PKK ve PYD'li teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti tarafından temizlendiğini dile getirdi.

"Erdoğan, 21 yıldır ülkeyi karşı karşıya kalmış olduğu olaylara dayanıklı hale getirdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkelerin küçükken dayanıksız olduğunu, zamanla büyüyüp geliştiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçükken bazen dayanıksız olurlar. Ama büyüdükleri zaman biraz daha bu meselelere dayanıklı hale gelebilirler. Önemli olan, karşı karşıya kalınan bu meselelere dayanıklı hale getirebilmektir. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı diye bana sorarsanız, 21 yıldır bu ülkeyi karşı karşıya kalmış olduğu bütün olaylara dayanıklı hale getirdi. İkinci olarak Doğu ile Batı'yı birleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına gelene kadar 42 yıl boyunca iktidarların süresi ortalama 460 gün olmuş. 15 ayda değişen hükümetler Türkiye'yi istikrarsız bir hale getirmişlerdir. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de üçüncü olarak yaptığı en önemli iş, Batı'nın elini son 21 yılda Türkiye'den alıp çekti. Bunun mührünün de 14 Mayıs'ta milletimiz bir kısmını vurmuştur, bir kısmını da inşallah 28 Mayıs'ta Allah'ın izni ile vuracak."

Batı'nın, Türkiye'yi kendi değerlerinden ve geleneklerinden yıllarca uzaklaştırmaya çalıştığına işaret eden Soylu, "Bunu televizyon dizileriyle yaptı. Dallas'la başladı. Şimdi yeni bir şey çıktı. Wikileaks mi Netflix mi nedir? Şimdi de onlarla devam ediyor. Her televizyon filminde illaki bir eşcinselliği ortaya koyabilecek, onu sevdirecek bir hali ortaya koymaya devam ettirmeye çalışıyor. Bunu yıllardan beri yapar, aile yapımızı ortadan kaldırmak için. İş biraz tersine dönmeye başladı, daha da dönecek. Hayatta benim aklıma gelmezdi. Eski CHP İl Başkanı var, Canan Kaftancıoğlu. Güzel pankartlar yazmış. Böyle yazıyor, 'Allah'ın izni ile daha bitmedi'. Eğer biz onları 'Allah'ın izniyle'ye kadar getirmişsek Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye'nin gösterdiği gelişmelerle dünyanın gözünün üzerlerine çevrildiğini belirterek, "Öyle olmasa Biden 2019'da, 'Darbeyle yapamadık, bu sefer seçimle hükümeti düşüreceğiz.' demez. Öyle olmasa dünyanın birçok dergisi Tayyip Erdoğan'ın resmini koyup, 'Bu adam gitmeli.' demez." dedi.

"Milletimiz tutarlı politika istemektedir"

Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerine değinerek şöyle konuştu:

"'Tayyip Erdoğan kaybetse de gitmeyecek, oyları çalacaklar.' dediler. Seçim geçeli 8-9 gün oldu. Hepsinin sandıkta temsilcileri, avukatları var. Seçimin sonucunu ortadan kaldırabilecek bir tek örnek bugüne kadar çıkaramadılar. Bu ülkenin koskoca iki belediye başkanı çıktı o gece, dediler ki 'Kılıçdaroğlu kazandı.' Bütün millete dediler, değil mi? Bizi şöyle bir şeyle karşı karşıya bırakmak istediler. Yani, 'Biz kazandık aslında onlar çaldılar ve bizi kaybettirdiler.' Tövbe estağfurullah. Kaç aldık? Yüzde 49,5. Cumhur İttifakı 322 milletvekili çıkardı. Tek bir ses çıkaramadılar, bir tek söz söyleyemediler. Şunu söyleyeyim. Çok partili siyasi hayatımızın en güvenli seçimi, en huzurlu seçim oldu. Bir seçimi bu millet demokrasi şenliğine döndürdü. Bakın 2 günde Avrupa'da yaklaşık bir milyon kişi seçim için sandığa gitti. Kilometrelerce oy kullanmak için sırada beklediler. Türkiye diğer meseleleri yaptığı gibi demokrasi altyapısını da gün geçtikçe onlardan daha iyi bir şekilde geliştirmiş bir ülkedir."

Soylu, HDP'nin oylarının yüzde 13,5'ten yüzde 8 buçuğa düştüğünü ifade ederek, Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını, kimseye şiddet uygulanmadığını, terörle mücadele ederken hukuktan ayrılmadıklarını anlattı.

Karadeniz dağlarında, Iğdır'da, Ardahan'da, Sivas ve Tokat kırsalında, Tendürek ve Cudi dağlarında teröristlerin kalmadığını vurgulayan Soylu, "Toplam 77 tane kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'na bir tek terörist bırakmadan dağlarda olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Muhalefeti eleştiren Soylu, "İlk önce türbeye gittiler 'Peygamber soyundanım.' dediler. Sonra Kandil'le beraber iş tuttular. Olmadı FETÖ'yle beraber, Amerika, Avrupa'yla beraber iş tuttular. En sonunda geldiler, Ülkü Ocakları'nı kıskandıracak bir şekilde yeni bir ocak teşkilatı kurmayı Canan Kaftancıoğlu'na teslim ettiler. Bunların hepsini bu milletimiz görmektedir. Milletimiz tutarlı politika, tutarlı siyaset, devlet ciddiyetine sahip bir anlayış istemektedir. Bu seçim Kandil'e, LGBT'ye, FETÖ'ye hayır diyenlerin kazandığı bir seçim olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.