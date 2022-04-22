VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsmail Demir duyurdu: TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleşti
Yapı ve Yapı A.Ş.'nin ofisi Türkiye Mimarlık Yıllığı 2021 için seçilen projeler arasına girdi
Aliyev'den Ermenistan'a rest: Tanımayız
'Ödemem' dediği faturaların tutarı soruldu!
Bursa'daki hain saldırının faili tespit edildi!
Ukrayna'ya verilecek İHA'lar için şok sözler!
Sağanak yağmur geliyor
İsrail polisi sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ağustosta açılması hedefleniyor
Musk, Twitter'ı almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
Fed Başkanı Powell, 50 baz puanlık faiz artışının mayısta 'masada' olduğuna işaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyade...
Pentagon: Rusya Donbas bölgesindeki tabur sayısını 85'e çıkardı
Menekşe Deresi 'içine petrol dökülmüş gibi'
"Türkiye uzun bir oyun oynamaya hazır görünüyor"
İttifakın küçüğü krizin büyüğünü çıkardı
Bu köyde 30 yıldır tek iftar sofrası var
Teklisinin yapımcısı
El ele alışveriş
Kosova çıkarması
Sinan'da rap atağı
1 klip 5 derya
Annem tekme tokat dövdü
Alkışlanacak hareket
22 Nisan 2022 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 12:16:00

Bakan Soylu canlı yayında duyurdu: Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi

ABONE OL

Katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına gerçekleştirilen terör saldırıyla ilgili, 'Kırsalda etkin olamayan örgüt ses getirecek eylem peşinde. Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında soruları cevaplandırdı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

BURSA VE İSTANBUL'DAKİ BOMBALI SALDIRILAR

Son bir kaç gündür önce Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse ardından İstanbul'da TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırılar yaşandı. İlk bulgulara göre bu saldırılar PKK'yı mı işaret ediyor? Bu saldırılarla ilgili soruşturmada gelinen son aşama nedir?

Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Önceki dönemlerle kıyas kabul etmeyecek kadar önemli adımlar attı. Terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar yurt içinde 1789 terör eylemi engellendi. Terörle mücadelede başarının temelinde yeni konsept var.

Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetti, mağaralarda.

'FAİLLERİ TESPİT ETTİK'

İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

Son günlerde sığınmacılar konusu kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye'de geçici barınma statüsünde kaç sığınmacı bulunuyor? Bunların geri gönderilmesiyle ilgili bir plan var mı?

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE

Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz.

Sığınmacıların dönüşü nasıl olacak?

Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz.

BAYRAM İÇİN GİDEN SURİYELİLER

Gidenlerin kalması milletimiz tarafından da konuşuluyor. Bayramda güvenli bölgelere gidenlerin yüzde 60'ı kaldı. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.

Etiketler : Süleyman Soylu göçmen sayısı TÜRKİYE
Abu Dabi molası

Abu Dabi molası
Tıpatıp Kıvanç

Tıpatıp Kıvanç
Adı henüz belli değil

Adı henüz belli değil
Çok abarttılar

Çok abarttılar
Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
Gelin görümce kutlaması

Gelin görümce kutlaması
Masajlı Survivor keyfi

Masajlı Survivor keyfi
Survivor'da şiddet iddiası

Survivor'da şiddet iddiası
Gala için kıyafet alışverişi

Gala için kıyafet alışverişi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER