Bakan Soylu: "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır"
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Kaftancıoğlu'nun terör örgütü destekçiliği yaptığını vurgulayarak, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Canan Kaftancıoğlu'nun terör örgütlerine yaptığı desteği dile getirerek, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır." dedi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:
Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.
MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır.
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