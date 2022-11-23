VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Provokatif 'deprem' paylaşımları hakkında yasal işlem başlatıldı
Sosyal medyada Pençe-Kılıç Harekatıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapıldı
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak
Bakan Soylu: Çadırlar kuruldu, fırın, lokanta ve spor salonları açık
BM: Yemen'de 2 milyon kişi onaylar geciktiği için insani yardımdan mahrum kaldı
Başkan Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye
Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarında 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Bermudez: Türkiye ile iş birliği konusunda mutabık kaldık
Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi
İngiltere: İran asla nükleer silaha sahip olmamalı
Marmara Bölgesi'nde deniz ulaşımına fırtına engeli
Polis Akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
Düzce'de tüm bölgelere elektrik verildi
Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü
Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı
AB: İsrail'in Filistin'de bir ilkokulu yıkmasından ötürü dehşete düştük
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmaya kararlıyız!
Blinken, Etiyopya'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasını istedi
İstanbul'da trafikte yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
Bakan Soylu deprem bölgesinden duyurdu: Tüm ihtiyaçları üstleneceğiz
Bakan Koca, Düzce depremindeki yaralı sayısını açıkladı
23 Kasım 2022 Çarşamba 22:51:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 22:51:00

Bakan Soylu: Çadırlar kuruldu, fırın, lokanta ve spor salonları açık

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki depremin ardından kamu binalarıyla ilgili tespitlerin yapıldığını belirterek, "Kamu binalarında şu anda kayda değer hasar yok. Ufak tefek birtakım çatlakları arkadaşlar ilk andan itibaren tespit etmeye başladı" dedi.

Beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde esnafı ve AFAD tarafından kurulan çadırları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının bulunduğunu, milleti rahata erdirmeden buradan ayrılmasının mümkün olmadığını, bunun için herkesin elinden geleni yaptığını söyledi.

Milletin de bu kadar büyük sıkıntıyla karşı karşıya olmasına rağmen müşfik ve anlayışlı olduğunu ifade eden Soylu, hasar tespitlerinin yapıldığını, yapılmaya devam edileceğini bildirdi.

Güçlü devlete sahip olduklarını dile getiren Soylu, "Sadece burada bunu yapıyor değiliz. Pakistan'dan Afganistan'a kadar dünyanın her yerinde bu milletin ortaya koyduğu bu kucaklayıcılığı, kapsayıcılığı, kardeşliği elbette burada devletin hizmetkar olduğu bir anlayışla yerine getirmesi lazım ve yerine getirmeye devam edecek. Bu gece bir endişe elbette ki var, olacak çünkü sabaha karşı büyük korku yaşandı. Şu anda Çilimli'den Cumayeri'ne, Gölyaka'dan Düzce merkeze kadar çadırlarımız kuruldu, kurulmaya devam edecek. Kim istiyorsa ona yardımcı oluyoruz, milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şey söz konusu olmaz" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN EMRİNE AMADEYİZ"

Spor salonlarının hepsinin açık olduğuna değinen Soylu, bütün yemek araçlarının, fırınların, lokantaların bulunduğunu, milletin en ufak bir şey ödemesine gerek olmadığını kaydetti.

Soylu, bu travmanın geçmesi için kendilerinin her şeyi üstleneceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"1999 ağır bir travmaydı, büyük depremdi. Oradan buraya kadar Türkiye orada elde ettiği tecrübelerle, orada elde ettiği adımlarla hakikaten büyük işler yaptı. Yüzde 75-80'i yenilenmiş bir yapı stokuyla karşı karşıyayız. Bu bizim için örnektir. Hem kentsel dönüşüm hem yenilenme hem bu yapı stokunun tekrar yeni olması açısından bir örnektir. Demek ki yapılınca oluyor. Bunu Elazığ'da da Malatya'da da Giresun'da da Kastamonu Bozkurt'ta da Van'da da Simav'da da her yerde gerçekleştirdik. Evet deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamamız. Ani müdahale, anında müdahale, bütün ekiplerin anında müdahalesi... Milletimizin emrine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar ülkemizin, devletimizin, milletimizin kapasitesiyle bu kadar yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bizden sonra gelecek nesiller çok daha iyi yapacaklar. Bütün dünyaya örnek şekilde gerçekleştirecekler."

Soylu, bir gazetecinin "Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına ilişkin sorusuna, "Kastamonu Bozkurt'ta sel afeti yaşadık. O sel afetinden sonra aldığımız tedbirlerle bu seneki Batı Karadeniz sel afetinden daha az maliyetlerle o işin içerisinden çıktık; insan kaybı, mal kaybı da daha az oldu. Yani binlerce araba gitmişken, insanlar arabalarını yükseğe çıkardılar, değerli eşya ve mallarını selde başka yere taşıyabilme imkanı sağladılar. Elbette tarımda birtakım hasarlar oldu çünkü ona yapabilecek çok fazla bir şey söz konusu değil. Onun için her uyarı, tatbikatın her zihnimizde oluşturacağımız bu işle ilgili tedbirin, temkinin elbette faydası vardır" yanıtını verdi.

"KAMU BİNALARINDA ŞU ANDA KAYDA DEĞER HASAR YOK"

Afet bölgesinde bulunan Türkiye'de sel, deprem ve çığla karşılaşabileceklerini dile getiren Soylu, "Onun için biz risklerimizi belirleyeceğiz, risk planlarımızı hazırlayacağız ve ona göre tedbirleri alacağız. Milletimizi neye hazırlayacağız? Milletimize sel, deprem, orman yangınıyla karşı karşıya kaldığı zaman ne yapması ve hayat kurtaracak hangi ilk adımları atması lazım geldiğini söylemek ödevimizdir ve vazifemizdir. Bunu söylemek zorundayız. Birileri egzajere edebilir, viral videolar hazırlayabilir, bunların hepsi yapılabilir ama biz 3 kişinin zihnine bunu sokalım, bize bu yeter" ifadesini kullandı.

Okullarda ve yurtlarda çök-kapan-tutun, tahliye ve toplanma yeri tatbikatları gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de 28 bin toplanma alanı var, bu 3 yıl önce 8-9 bindi. Neden bugün var? Çünkü bunun ne olduğunu tatbikatlarda, çalışmalarda, planlamalarda görüyoruz. Bu işin sorumlusuyuz. Yurt, mahalle, şehirlerin neresinde olacak; tüm bunları eğer iyi planlarsak hepimiz adımları ona göre atarız. Buna kendimizi alıştırmak durumundayız. Her atılan adımın muhakkak faidesi söz konusudur. Tekrar geçmiş olsun. Bu akşam inşallah vatandaşlarımızla sabaha kadar güzel şekilde vakit geçirir, sabah çorbaları birlikte içeriz ve böyle bir depremle, afetle bir daha karşılaşmamış oluruz. Çocuklarımızın bu travmalarını atlatmaya hep beraber katkı sağlamış oluruz. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun."

Soylu, bir gazetecinin kamu binalarında ağır hasar olup olmadığına ilişkin sorusuna, şunları kaydetti:

"Kamu binalarıyla ilgili tespitler yapıldı. Kamu binalarında şu anda kayda değer hasar yok. Ufak tefek birtakım çatlakları arkadaşlar ilk andan itibaren tespit etmeye başladı. Zaten riskli olan binalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekli tespitleri yapıyor. Uyarıları ve alınması gereken tedbirleri de ortaya koyuyorlar. Eğer riskli bina söz konusuysa elbette o binaya girmemek, gerekli tespitleri yapmak ve onunla ilgili gerekli adımları atma bu sürecin içerisindedir."

Ziyaretlere, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da katıldı.

Etiketler : Düzce Düzce İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
Burcu ile görüntülendi... "Güzel çıktık mı?"

Burcu ile görüntülendi... "Güzel çıktık mı?"
Yenge kıyağı

Yenge kıyağı
Survivor ile adını duyuran Nagihan Karadere: Rol yapmak beni zorladı

Survivor ile adını duyuran Nagihan Karadere: Rol yapmak beni zorladı
'O Ses'ten yeni tekli

'O Ses'ten yeni tekli
Erol Evgin hayranını kırmadı

Erol Evgin hayranını kırmadı
Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor

Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor
Hem annesi hem kızı hastanelik

Hem annesi hem kızı hastanelik
Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu

Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu
Merve Dizdar: Estetik baskısına direniyorum

Merve Dizdar: Estetik baskısına direniyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX