Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkidaşı Ivan Demerdzhiev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Sn. Ivan Demerdzhiev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde; Sınır güvenliği, kaçak göçle ve terörle mücadele ile güvenlik konularında iş birliği değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı.
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