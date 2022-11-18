Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Sn. Ivan Demerdzhiev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde; Sınır güvenliği, kaçak göçle ve terörle mücadele ile güvenlik konularında iş birliği değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı.