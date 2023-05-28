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28 Mayıs 2023 Pazar 23:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 23:00:00

Bakan Soylu: Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik, biz dünyaya lider seçtik

Kaynak: İHA

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AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığına gelen vatandaşlara seslen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik biz dünyaya lider seçtik” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. Vatandaş, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlamak için AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Alanı dolduran vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı. Ünlü şarkıcı Alişan toplanan kalabalığa şarkı söyledi.

"BİZ SADECE TÜRKİYE'YE CUMHURBAŞKANI SEÇMEDİK BİZ DÜNYAYA LİDER SEÇTİK"

Vatandaşlar hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Kıymetli dava arkadaşlarım büyük bir mücadele verdiniz. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi etrafımızdaki coğrafyayı bizden ümidi olanları, afet bölgesinde el ele olduğumuz gönül gönüle olduğumuz bütün afetzedeleri yaptığınız çalışmayla ortaya koyduğunuz gayretle mücadele il ümit var ettiniz. Bu seçimi Türkiye kazandı. Bu seçimi balkan coğrafyası Rumelili kardeşlerimiz kazandı. Bu seçimi mağdurlar ve mazlumlar kazandı. Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik biz dünyaya lider seçtik. Yarın yeni bir gün başlıyor. Yarın yeni bir umut başlıyor. Yarın yepyeni bir kardeşlik başlıyor. Önümüzdeki 5 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin zirvesi olacak. Daha yeni başlıyoruz.

Etiketler : recep tayyip erdoğan süleyman soylu cumhurbaşkanı seçimi
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