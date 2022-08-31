Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer ne zaman iade edilecek?

Bakan Soylu anlattı... Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer ne zaman iade edilecek?

Thodex'in firari kurucusunun iade süreci hakkında İçişleri Bakanı Soylu, "Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için 2 arkadaşımız Arnavutluk'a gitti. Sürecin çok uzamayacağını düşünüyorum. Arnavutluk'ta mahkemeye çıkacak sonrasında iade edilecek." ifadelerini kullandı.





"THODEX'İN KURUCUSU FATİH ÖZER, ARNAVUTLUK'TA YAKALANDI"

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan, 'Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerine başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak kırmızı bültenle aranan, 'Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Vlora'da yakalandığını iletti. Çuçi, kripto para borsası 'Thodex' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı belirtilen Özer'in kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini de bildirdi. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nca Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlemlerine başlandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı" denildi.