Bakan Soylu açıkladı! Van'da 670 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Van'da gerçekleşen narkotik operasyonları sonrası son 5 günde 670 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini açıklayarak ekipleri tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında "Van'da 670 kilo eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum... Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.