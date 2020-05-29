Bakan Soylu açıkladı! Van'da 670 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Van'da gerçekleşen narkotik operasyonları sonrası son 5 günde 670 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini açıklayarak ekipleri tebrik etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında "Van'da 670 kilo eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum... Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Van da 670 kilo EROİN!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 28, 2020
Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum..
Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz ��
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