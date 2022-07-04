Bakan Soylu açıkladı! Türkiye ile Avusturya arasında anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık. Ortak bir mekanizmanın kurulması bizim açımızdan son derece önemliydi." dedi.