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17 Eylül 2022 Cumartesi 21:28:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 21:28:00

Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Nisan'da Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Nisan'da Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan 15 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldığını anımsatarak, "Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğunun, Mersin Emniyetinin takibi ve güvenlik güçlerinin Mardin Kızıltepe'ye götürülürken düzenlediği operasyonla kurtarıldığını aktardı.

Soylu, "Allah evlatlarımızı HDPKK'dan korusun. 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi, HDP Toroslar ilçe eski eş başkanı ve halen DBP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce adında bir hain." dedi.

Soylu paylaşımında, "Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı sahiplendiği ortakları. Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Size ve efendilerinize rağmen. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bursa
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