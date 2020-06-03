Bakan Soylu açıkladı... Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" dedi.
Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2020
Bölgede operasyon devam ediyor.
Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz.
Allah onları muhafaza etsin pic.twitter.com/i3LxN740aG
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