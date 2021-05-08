Bakan Soylu açıkladı! '6 terörist etkisiz hale getirildi'
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.
Altı terörist etkisiz...— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) May 8, 2021
Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok)
Kahramanlarımıza dualarla
Jandarma���� Polis���� İstihbarat����
SİHA�� İHA�� Uçak��
Topyekün sahadayız...
Bakanlıktan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, İHA, J-SİHA ve ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
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