Bakan Soylu: 70'den fazla sarsıntı meydana geldi

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

* 70'den fazla sarsıntı meydana geldi.

* Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız valilerimizle de görüşürken illeriyle ilgili bilgileri aldılar.

* AFAD ekipleri vatandaşlarımıza desteklerde bulunuyor.

* Herhangi bir can kaybımız yok. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu.

* (Düzce) Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor.