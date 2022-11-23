Bakan Soylu: 70'den fazla sarsıntı meydana geldi
Düzce'de meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '70'den fazla sarsıntı meydana geldi. Şu ana kadar can kaybı yok, köylerde taramalar sürüyor.' dedi.
Düzce'de meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
* 70'den fazla sarsıntı meydana geldi.
* Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız valilerimizle de görüşürken illeriyle ilgili bilgileri aldılar.
* AFAD ekipleri vatandaşlarımıza desteklerde bulunuyor.
* Herhangi bir can kaybımız yok. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu.
* (Düzce) Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor.
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