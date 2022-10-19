Bakan Soylu: Düzensiz Göçle Mücadelede 10. Huzur Uygulaması'nda bin 164 düzensiz göçmen yakalandı. 12'si yabancı uyruklu, 41 organizatör gözaltına alındı.
19 Ekim 2022 Çarşamba 14:41:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 14:41:00
Bakan Soylu: 41 organizatör gözaltında!
Son Dakika Haberleri.. Bakan Soylu: Düzensiz Göçle Mücadelede 10. Huzur Uygulaması'nda bin 164 düzensiz göçmen yakalandı. 12'si yabancı uyruklu, 41 organizatör gözaltına alındı.
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- Bakan Soylu: 41 organizatör gözaltında!