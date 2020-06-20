Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te 28 öğrencinin sınav evrakının sabah erken saatte jandarma helikopteri ile götürüldüğünü açıkladı. Bakan Soylu, helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Yaşasın Türkiye" diyerek LGS öğrencilerine helikopterle evraklarının götürüldüğü anların karelerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama:
"Bitlis Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye."
Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte @Jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2020
Yaşasın Türkiye ���� pic.twitter.com/RKop3Z5ke2
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