Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Yaşasın Türkiye" diyerek LGS öğrencilerine helikopterle evraklarının götürüldüğü anların karelerini paylaştı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama:

"Bitlis Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye."