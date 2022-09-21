Bakan Soylu: Afrin'de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi

Bakan Soylu: Hatay emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Güvenlik güçleri eylem hazırlığında olan teröristlere göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogramlık patlayıcının operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şı ifadeleri kullandı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler."