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27 Mayıs 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 17:00:00

Bakan Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda yaptığı açıklamada '112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.' dedi.

Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Komisyona İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılarak sunum yaptı.

Bakan Soylu, "Bir kadın gidecek, polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156'yı aradığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar." dedi.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu öznur çalık
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