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18 Nisan 2024 Perşembe 01:01:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 01:01:00

Bakan Şimşek'ten seçimsiz dönem vurgusu: Siyasi istikrar sayesinde toparlayacağız

Kaynak: TRT Haber

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temasları sürüyor. Küresel Görünüm Forumunda konuşan Şimşek, "2026'da tek haneli enflasyonu göreceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, yabancı yatırımcının ekonomiye güveninin yüksek olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF toplantıları için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da Küresel Görünüm Forumunda konuştu.

"2 YIL İÇİNDE ENFLASYONDA TEK HANELERİ GÖRECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Mali durumuz güçleniyor. Aynı zamanda bütçe açığımız azalıyor. Ekonomik programın çalıştığına dair birçok kanıt var. Enflasyon düşmekte. Aslında bütün bunlar ekonominin makro görünümünün kısa bir özeti diyebiliriz. 2026'dan itibaren enflasyonu tek haneli sayılarda görmeyi bekliyoruz."

Bakan Şimşek, yatırımcılarla toplantılar yaptıklarını söyledi. "Yabancı yatırımcının ülkemize güveni yüksek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçtiğimiz yıl yatırımcılar temmuz eylül döneminde uyguladığımız programda nasıl konumlanacaklarından emin değillerdi. Artık bu konuda soru gelmiyor. Programın sağlamlığına dair bir soru yok. Daha ziyade programın detaylarına dair sorular alıyoruz. Yatırımcıların artık enflasyonun düşeceğine dair inançları güçlendi. Programın sonuç vereceğini biliyorlar" diye konuştu.

"HAZİRAN 2028'E KADAR HERHANGİ BİR SEÇİM YOK"

Mehmet Şimşek, 4 yıllık seçimsiz dönemde ekonomide önemli sonuçlar alacaklarını vurguladı:

"Haziran 2028'e kadar herhangi bir seçim yok Türkiye'de. Bu da siyasi istikrar anlamında güzel bir zaman verecek bize. Bu sayede ekonomik programın sonuçlarını toplamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda yapısal değişiklikler ve reformlar bu programın temel parçaları olacak."

Etiketler : Mehmet Şimşek ABD temasları enflasyon2026
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