Bakan Şimşek'ten OVP vurgusu: Sabırla ve kararlılıkla uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı"nda konuşuyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Fed, AB enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz."

"Ana hedefimiz fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz."

"Bu program, sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program, siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir"

"Geçen sene deprem hariç bütçe açığı yüzde 1,7'dir. Deprem geçici bir şoktur bizimle beraber bir süreliğine harcamaları yapacağız. Ama kalıcı değildir. Maliye politikası ayağında bir kaygıya gerek yoktur."

"Verginin tabanını genişleteceğiz. Verginin hakkıyla alınmadı alanlarda çaba göstereceğiz."