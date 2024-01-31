VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hizbullah'tan sınır bölgesinde işgalci İsrail'e saldırı
UAD: Rusya terörle mücadele anlaşmasını ihlal etti
Ben Bilirim de “Efsane” bir bölüm sizleri bekliyor!
Balıkesir'de terör operasyonu: 6 gözaltı
"İstanbul Havalimanı'nda yolcu hedefi 200 milyon"
Almanya'dan itiraf gibi açıklama: Ülkeyi savunacak durumda değiliz!
31 Ocak 2024 Çarşamba 16:43:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 16:43:00

Bakan Şimşek'ten OVP vurgusu: Sabırla ve kararlılıkla uygulanacak

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programıyla ilgili "Bu program, sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program, siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı"nda konuşuyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Fed, AB enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz."

"Ana hedefimiz fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz."

"Bu program, sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program, siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir"

"Geçen sene deprem hariç bütçe açığı yüzde 1,7'dir. Deprem geçici bir şoktur bizimle beraber bir süreliğine harcamaları yapacağız. Ama kalıcı değildir. Maliye politikası ayağında bir kaygıya gerek yoktur."

"Verginin tabanını genişleteceğiz. Verginin hakkıyla alınmadı alanlarda çaba göstereceğiz."

Etiketler : mehmet şimşek ekonomi programı siyasi sahiplik
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX