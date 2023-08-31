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Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yalanlama... "Gerçeği yansıtmamaktadır"
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31 Ağustos 2023 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 18:24:00

Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yalanlama... "Gerçeği yansıtmamaktadır"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Merkez Bankasının seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

Etiketler : spot haber tcmb rezerv satışı kur müdahalesi
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