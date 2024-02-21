Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu: "Kararlılıkla uyguluyoruz"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarını merkeze alan programı kararlılıkla uyguladıklarını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonomi programını kararlılıkla uyguladıklarını ifade etti.
Bakan Şimşek paylaşımında, "Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de #Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 21, 2024
Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir.
Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında...
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