Bakan Şimşek, turizm rakamlarının ekonomiye yansımasını değerlendirdi
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin turizm alanında yaşadığı patlamanın ekonomiye pozitif anlamda katkı verdiğini altını çizdi. Bakan Şimşek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor" dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, turizmde patlama yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bir ayda 7,1 milyon ile dikkate değer sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tarihin en iyi temmuz ayına damga vurdu. Türkiye'nin cari açığının tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde (hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık bütçe açığından aralıkta 40 milyar dolar civarına) önemli ölçüde daralması bekleniyor. Bu da daha istikrarlı bir lirayı destekliyor."
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