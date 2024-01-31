VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB Başkan Adayı Kurum'dan 'Yarısı büyükşehirden' projesi
Bakan Şimşek "tüm zamanların en iyisi" diyerek duyurdu: Hedef 100 milyar dolar
"Gazze'ye yardımların engellenmesi kabul edilmemeli"
Terör örgütü PKK çocuk kaçırdı
AK Partili Dağ'dan ücretsiz ulaşım müjdesi
İşgalci İsrail 27 bine yakın Filistinliyi katletti
31 Ocak 2024 Çarşamba 14:12:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 14:12:00

Bakan Şimşek "tüm zamanların en iyisi" diyerek duyurdu: Hedef 100 milyar dolar

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı turizm verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, 2023'te tüm zamanların en iyi performansının sergilendiğini vurgularken, "2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2023 yılı turizm verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır.

Etiketler : mehmet şimşek turizm hedef
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Anne oldu

Anne oldu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX