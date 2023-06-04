Bakan Şimşek: Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Şimşek, düzenlenen törenle görevi Nebati'den devraldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak." dedi.
Bakan Şimşek "Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlanması ülkemiz için hayati önem taşıyor." diye konuştu.
- Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde iki terörist teslim oldu
- Meclis, 30. Başkanı'nı seçecek
- Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Milli Savunma Bakanı Güler'i kutladı
- Sağlık Bakanı Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görevlerine devam edecek
- Bakan Şimşek görevi Nebati'den devraldı
- Başkan Erdoğan, Stoltenberg'i kabul edecek