Bakan Şimşek: Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak." dedi.

Bakan Şimşek "Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlanması ülkemiz için hayati önem taşıyor." diye konuştu.