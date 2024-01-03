VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rahmi Koç'u üçe katladı! Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu
İsrail'in sistematik işkencelerini itiraf ettiler... "Katillere bedava pizza!"
Kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı
İddia: ABD, Katar'daki askeri varlığını 10 yıl daha uzatacak
Japonya'daki uçak kazası 100'den fazla seferi iptal ettirdi
İşgalci İsrail'den mülteci kampına İHA saldırısı
03 Ocak 2024 Çarşamba 11:10:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 11:10:00

Bakan Şimşek: Öngörülebilirliği artırdık

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Etiketler : mehmet şimşek ekonomi enflasyon
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX