Bakan Şimşek Merkez Bankası rezervlerindeki rekor artışı değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki rekor artışı değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Merkez Bankası rezervlerindeki rekor artışı değerlendirdi.
Bakan Şimşek, "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz... https://t.co/5Hk14RTx24— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 7, 2023
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