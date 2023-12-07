VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suudi Arabistan'da savaş uçağı, eğitim sırasında düştü: Mürettebat hayatını kaybetti
Borsa günü yükselişle kapattı
AYM, Can Atalay'ın ikinci başvurusunu 13 Aralık'ta görüşecek
Bakan Şimşek Merkez Bankası rezervlerindeki rekor artışı değerlendirdi
Edirne'de 7,4 ton sahte deterjan ele geçirildi
SEDDK, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor
07 Aralık 2023 Perşembe 18:25:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 18:25:00

Bakan Şimşek Merkez Bankası rezervlerindeki rekor artışı değerlendirdi

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki rekor artışı değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Merkez Bankası rezervlerindeki rekor artışı değerlendirdi.

Bakan Şimşek, "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Mehmet Şimşek Merkez Bankası rezervleri rekor artışı
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX