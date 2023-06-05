Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı olması öngörülen Hafize Gaye Erken ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak tanınan Hafize Gaye Erken ile görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendirilmesi öngörülen Hafize Gaye Erken ile görüştü. Erken, ABD'de bankacılık krizi sırasında yaptığı çalışmalar ile tanınıyor ve "Müthiş Türk Kızı" olarak anılıyor.
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