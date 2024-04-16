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16 Nisan 2024 Salı 14:56:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 14:56:00

Bakan Şimşek "gerginlik" iddialarını yalanladı: Bizim derdimiz memlekete hizmet

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasıtlı şekilde ortaya atılan "gerginlik" iddialarını yalanladı. Bakan Şimşek, amaçlarının memlekete hizmet etmek olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."

BAKAN ŞİMŞEK: CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞINDAN BERİ TAM DESTEK VERDİĞİ PROGRAMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasıtlı şekilde ortaya atılan "gerginlik" iddialarını yalanladı.

Bakan Şimşek, amaçlarının memlekete hizmet etmek olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının tamamı şu şekilde:

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun.

Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz.

Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.

Etiketler : dezenformasyon mehmet şimşek başkan erdoğan
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