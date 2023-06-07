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Bakan Şimşek, ‘acil önceliğimiz' diyerek duyurdu... "Engellerin üstesinden geleceğiz"
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07 Haziran 2023 Çarşamba 18:19:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 18:19:00

Bakan Şimşek, ‘acil önceliğimiz' diyerek duyurdu... "Engellerin üstesinden geleceğiz"

Kaynak: AA

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır." diyen Bakan Şimşek, "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce paylaşım yaptı.

Beş yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin etme onurunu ve ayrıcalığını yaşadığını bildiren Şimşek, bu sıfatla halka hizmet etme sorumluluğunu, kendisine tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu vurguladı.

Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."

Etiketler : mehmet şimşek Hazine ve Maliye Bakanı para
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