Bakan Şimşek açıkladı; "Gabar'daki petrol ihtiyacın yüzde 10'nu karşılayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Gabar'daki petrol üretiminin 2024'te ihtiyacın yüzde 10'unu karşılayacağını söyledi.

Cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimi hızlanacak" ifadelerini kullanan Şimşek, 2026 itibarıyla toplam petrol üretiminin, ihtiyacın yüzde 18'ini karşılayacak düzeye ulaşacağına belirtti.

Gabar'daki petrol üretimi 2024'te ülkemiz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Böylece cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimi hızlanacak.



2026 itibarıyla toplam petrol üretimi, ihtiyacımızın yüzde 18'ini karşılayacak düzeye ulaşacaktır. https://t.co/dIkGdPSk1J