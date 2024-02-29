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Bakan Şimşek ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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29 Şubat 2024 Perşembe 09:31:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 09:31:00

Bakan Şimşek ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin önemi vurgulanırken, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile bu kapsamda yaptırımların uygulanması da dahil olmak üzere önemli bölgesel sorunları çözmek için Türkiye ile ABD'nin birlikte nasıl çalışabileceği ele alındı.

Yellen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : abd hazine mehmet şimşek
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