Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim, ek atama ve sınavlar ile ilgili önemli açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde uzaktan eğitimdeki son durum, ek atama ve sınavlar ile ilgilia önemli açıklamalarda bulundu. İnternet aramalarında tam kapanma sürecinde sıklıkla araştırılan konuların başında yer alan "Uzaktan eğitimde ne durumdayız? Ek atama olacak mı? Sınavlar iptal edilecek mi?" soruların yanıtlarına Bakan Selçuk'tan beklenen açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'nın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk öğretmenler için ek atama konusuyla ilgili olarak "Onların talepleri bizim taleplerimiz. 'Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilir?' diye kendi aramızda görüşüyoruz." dedi.
NEDEN MARLON BRANDO?
#20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akımda Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı. Bakan Selçuk buna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
KOVİD-19 SALGINI ETKİSİNDE EĞİTİM
Bakan Selçuk koronavirüs salgını döneminde eğitim faaliyetlerine ilişkin, "Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
#Canlı Öğretmenlik için ek atama olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) açıklıyor https://t.co/tMOnEd7fvF pic.twitter.com/FvgamAMk9a— AKŞAM TV (@aksamwebtv) May 4, 2021
Bakan Selçuk şunları kaydetti:
UZAKTAN EĞİTİMDE NE DURUMDAYIZ?
Uzaktan eğitimde tatmin edici sonuçların alındığını belirten Selçuk şu ifadeleri kullandı:
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI
Engelli öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.
EK ATAMA OLACAK MI?
AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldığını belirten Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
İL DIŞI TAYİNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il dışı tayinlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
İl dışı öğretmen tayinlerinde son durum nedir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk (@ziyaselcuk): Haziran ayı içinde yayımlanacak ve duyurusu yapılacak https://t.co/tMOnEd7fvF pic.twitter.com/oz1Q5W7K7w— AKŞAM TV (@aksamwebtv) May 4, 2021
SINAV TAKVİMİ İPTAL OLACAK MI?
Öğrencilerin merakla beklediği sınavların iptal olup olmayacağı konusuna değinen Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
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