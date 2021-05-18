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18 Mayıs 2021 Salı 21:49:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 21:49:00

Bakan Selçuk'tan 'meşale bende' uygulaması paylaşımı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerin sosyal paylaşım sitesi hesaplarından kendi isimleriyle paylaşım yapabilecekleri "meşale bende" uygulamasının paylaşımı yaptı.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler! 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
Etiketler : Bakan Selçuk Mustafa Kemal Atatürk meşale bende
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