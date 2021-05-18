Bakan Selçuk'tan 'meşale bende' uygulaması paylaşımı

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler! 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.