23 Haziran 2020 Salı 20:54:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 20:54:00
Bakan Selçuk'tan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "(İstanbul'daki yağış) Valimizle kaymakamlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız." açıklamasında bulundu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "(İstanbul'daki yağış) Valimizle kaymakamlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor
- TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a 'Libya' tepkisi
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
- Cumhurbaşkanlığı'ndan, ABD'li Robert C. O'Brien ile kritik görüşme
- Bakan Selçuk'tan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama
- MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı